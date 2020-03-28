«Я знаю, что все хотят подробностей»: Самойлова подогрела слухи о скором разводе с Джиганом

Джиган в феврале попал в рехаб. Это произошло в Майами, где рэпер проводил время с семьей после рождения сына Давида. Его супруга Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз в США. Однако ситуация с мужем омрачило радостное событие. Что произошло тем вечером, когда артист оказался в медицинском учреждении, неизвестно. Но модель опровергла слухи, что муж поднял на нее руку. При этом она стала считать дни до возвращения домой.

В середине марта звездная семья приехала в Россию. Джиган стал проводить время с друзьями, несмотря на карантин. А Самойлова погрузилась в домашние хлопоты. Целые дни она проводит с дочками и сыном, параллельно разбирая чемоданы.

А на днях роскошный особняк пары был выставлен на продажу за 140 миллионов рублей. Это спровоцировало слухи о разводе. Новый пост Оксаны еще сильнее встревожил поклонников пары.

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все что было было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — высказалась модель.

Некоторые подписчики стали умолять девушку, чтобы она простила Джигана. Они уверены, что Самойлова намерена развестись с провинившимся мужем. «Нет! Оксана, простите его ради вашей любви», «Попытайтесь сохранить семью хотя бы ради детей, им нужна и мама и папа!», «И вы правы, в том, что хотите умолчать это, это очень личное и очень больное», «Звучит как намёк на развод», «Вы разводитесь?», «Как всё может разрушиться за один месяц?», — прокомментировали пост пользователи Сети.