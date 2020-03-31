«До слез»: поклонники поддержали объявившую о разводе Самойлову

Известие о том, что Оксана Самойлова разводится с мужем произвело эффект взорвавшейся бомбы. Поклонники бизнесвумен и ее близкие друзья выразили экс-возлюбленной Джигана слова поддержки. Так, Ольга Бузова одной из первых отреагировала на свежий пост модели в Instagram. Поющая телеведущая уверена, что Оксана сможет взять себя в руки и справиться с этой ситуацией. Сама артистка не понаслышке знает, что такое развод.
«Дай Бог вам сил пережить все это!! Очень грустно, особенно сейчас… В такое время», — добавила бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова.
Обращаясь к поклонникам, Самойлова уточнила, что ей было крайне тяжело принять это решение. В браке с Джиганом 31-летняя модель прожила порядка десяти лет. За это у время у них родилось четверо детей. Девушка не стала скрывать: она не догадывалась о том, что жила в обмане. Светская львица искренне верила в любовь, полагая, что муж никогда не пойдет на измену. Однако на деле, как говорит Оксана, все оказалось иначе.
Самойлова настаивает, что она всеми силами пыталась сохранить семью. В первую очередь ради детей.
«Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал», — заверила Самойлова.
Объявившую о разводе Самойлову поддержали и ее верные почитатели. Поклонники надеются, что бизнесвумен еще сможет встретить достойного спутника жизни.
«До слез», «Как же жаль, Оксаночка, вашу семью! Счастья вам и терпения», «Оксана — мудрая женщина, прекрасная мама, пример для многих в наше время, сил только сейчас! Дальше только лучше, судьба всегда нас ограждает, чтобы потом наградить. Не стоит ей в этом мешать, возможно, награда придет в новом надежном спутнике жизни», «Когда он одумается и поймет, кого потерял, увы, уже невозможно будет все вернуть», «Может быть, вы будете примером для многих женщин!! Такая сильная, смелая. Вы и ваши дети чудесные и солнечные. Дай Бог вам счастья и скорее справиться со всеми трудностями» — такие комментарии появились под постом Оксаны о разводе с Джиганом.