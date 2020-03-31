«До слез»: поклонники поддержали объявившую о разводе Самойлову

Известие о том, что Оксана Самойлова разводится с мужем произвело эффект взорвавшейся бомбы. Поклонники бизнесвумен и ее близкие друзья выразили экс-возлюбленной Джигана слова поддержки. Так, Ольга Бузова одной из первых отреагировала на свежий пост модели в Instagram. Поющая телеведущая уверена, что Оксана сможет взять себя в руки и справиться с этой ситуацией. Сама артистка не понаслышке знает, что такое развод.

«Дай Бог вам сил пережить все это!! Очень грустно, особенно сейчас… В такое время», — добавила бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

Обращаясь к поклонникам, Самойлова уточнила, что ей было крайне тяжело принять это решение. В браке с Джиганом 31-летняя модель прожила порядка десяти лет. За это у время у них родилось четверо детей. Девушка не стала скрывать: она не догадывалась о том, что жила в обмане. Светская львица искренне верила в любовь, полагая, что муж никогда не пойдет на измену. Однако на деле, как говорит Оксана, все оказалось иначе.

Самойлова настаивает, что она всеми силами пыталась сохранить семью. В первую очередь ради детей.

«Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал», — заверила Самойлова.

Объявившую о разводе Самойлову поддержали и ее верные почитатели. Поклонники надеются, что бизнесвумен еще сможет встретить достойного спутника жизни.