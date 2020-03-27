Четыре спальни, баня и хамам: Джиган и Самойлова продают свой дом за 140 млн рублей

Судя по всему, в семье рэпера и модели настали непростые финансовые времена.

Оксана Самойлова и Джиган выставили на продажу свой особняк. Практически неделю назад рэпер вместе с моделью прилетел в Россию из Майами, где она впервые родила Джигану сына. Практически сразу после этого Оксана отправилась на карантин: в отсутствие работы многодетная мать старается привести в порядок жилье, разобрать чемоданы и наладить функционирование обслуживающего персонала.

Недавно же стало известно, что Устименко намерен продать трехэтажный особняк. Соответствующее объявление появилось на профильном сайте о недвижимости. Знаменитая чета оценила дом в 140 миллионов рублей. Пентхаус располагается в элитном поселке Шато Соверен неподалеку от Новорижского шоссе. Площадь особняка 750 квадратных метров, к дому также прилегает достаточно внушительная территория в 24 сотки.

Жилище построено по эксклюзивному проекту, и включает в себя 4 комфортные спальни, гардеробную, кинотеатр, хамам, сауну, гараж на две машины, паркинг и бассейн. На прилегающем участке обустроена специальная территория для барбекю. Помимо прочего имеется и пристройка для прислуги.