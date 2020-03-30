«Все потерял?»: Джиган продолжает просить прощения у Самойловой через архивные фото

На этот раз рэпер решил напомнить супруге момент, когда маленькая Лея еще помещалась в коляску.

Джиган пытается вымолить прощение у супруги Оксаны Самойловой. В понедельник, 30 марта, рэпер, который, по слухам, съехал из общего трехэтажного дома, вновь разместил в личном микроблоге архивное фото с семьей в надежде, что любимая супруга увидит его и простит мужу старые ошибки. На этот раз Джиган вспомнил время, когда третья из дочерей — маленькая Лея — путешествовала с мамой и папой в коляске.

«Family first», — сопроводил архивный кадр музыкант подписью, видимо, имея в виду, что семья для него — первое и главное, что есть в жизни.

Тем временем в комментариях к снимку хейтеры Джигана продолжают злорадствовать. Они уверены: многодетный отец страдает заслуженно.

«Все потерял?», «Теперь это только воспоминания», «Не спасут тебя посты», «Теперь семья только на фото?» — пишут они.

Находятся и те, кто продолжает поддерживать исполнителя, несмотря ни на что. Они призывают главу семьи исправить ситуацию. «Дай Бог, наладится все», «Любите и уважайте друг друга», «Джига, будь мужиком, верни ее», — дают советы люди.