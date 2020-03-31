«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

«А я должен работать?»: сын Аршавина сослался на президента, чтобы не делать уроки

7-летний Арсений возмутился тому, что ему приходится трудиться, когда вся страна должна сидеть дома.

«А я должен работать?»: сын Аршавина сослался на президента, чтобы не делать уроки
Арсений Аршавин сделал неплохую попытку отмазаться от учебы. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская поделилась перлом, который выдал утром 31 марта ее младший сын Арсений. 7-летнему мальчику предстояло делать уроки, но у него было другие мнение на этот счет.

«Президент объявил эту неделю нерабочей, а я должен работать, учиться, да?» — возмутился ребенок Андрея Аршавина.

После этого звездной маме пришлось обстоятельно объяснить наследнику, для чего именно нужна упомянутая неделя. Поняв свою ответственность, Арсений продолжил обучение, которое сейчас проходит для школьников в онлайн-режиме.

«С этим ребенком не заскучаешь даже дома», — иронично отметила Барановская.

Кстати, недавно она поделилась видео, как проходят занятия младшего сына с частным репетитором. Во время урока парнишке задали задачку про коронавирус. В результате ее решения, мальчик должен был спасти планету от коварной заразы.

Тэги

Арсений АршавинБарановская детидомашнее обучениекарантинсын Юлии Барановской Арсенийучебахитростьшкольник
Loading...