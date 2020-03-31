«А я должен работать?»: сын Аршавина сослался на президента, чтобы не делать уроки

7-летний Арсений возмутился тому, что ему приходится трудиться, когда вся страна должна сидеть дома.

Телеведущая Юлия Барановская поделилась перлом, который выдал утром 31 марта ее младший сын Арсений. 7-летнему мальчику предстояло делать уроки, но у него было другие мнение на этот счет.

«Президент объявил эту неделю нерабочей, а я должен работать, учиться, да?» — возмутился ребенок Андрея Аршавина.

После этого звездной маме пришлось обстоятельно объяснить наследнику, для чего именно нужна упомянутая неделя. Поняв свою ответственность, Арсений продолжил обучение, которое сейчас проходит для школьников в онлайн-режиме.

«С этим ребенком не заскучаешь даже дома», — иронично отметила Барановская.

Кстати, недавно она поделилась видео, как проходят занятия младшего сына с частным репетитором. Во время урока парнишке задали задачку про коронавирус. В результате ее решения, мальчик должен был спасти планету от коварной заразы.