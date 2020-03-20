Барановская показала, как ее сын обучается во время пандемии

Популярная телеведущая Юлия Барановская выложила в Instagram ролик о том, как ее младший сын Арсений занимается дома с педагогом, которая предлагает игровое обучение. На видео как раз запечатлен один из таких уроков.

«Арсений! Во все мире коронавирус! Только ты можешь спасти весь мир! Из каждой страны прилетела ракета, в каждой ракете находится шифр. Тебе нужно его достать и написать на этом листочке. Только таким образом мы сможем все вместе спастись от коронавируса», — дает задание учительница.

Звездная мать умилилась тому, с каким энтузиазмом ее 7-летний ребенок бросился «спасать планету».

Подписчики Барановской в комментариях разделились во мнениях: одни хвалят креативный урок, другие недоумевают, зачем детей грузить проблемой коронавируса, когда она и так звучит из каждого утюга.

Напомним, у Юлии трое детей: 14-летний Артем, 11-летняя Яна и первоклассник Арсений. Ребята родились в браке ведущей с известным футболистом Андреем Аршавиным и носят его фамилию. Правда, звездная пара не регистрировала свои отношения, и после размолвки спортсмен какое-то время не общался со своими наследниками.