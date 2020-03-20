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Барановская показала, как ее сын обучается во время пандемии

Юному Арсению задают задачки, основанные на угрозе коронавируса.

Барановская показала, как ее сын обучается во время пандемии
Арсений Аршавин тренируется решать глобальные задачи. Фото: Global Look Press

Популярная телеведущая Юлия Барановская выложила в Instagram ролик о том, как ее младший сын Арсений занимается дома с педагогом, которая предлагает игровое обучение. На видео как раз запечатлен один из таких уроков.

«Арсений! Во все мире коронавирус! Только ты можешь спасти весь мир! Из каждой страны прилетела ракета, в каждой ракете находится шифр. Тебе нужно его достать и написать на этом листочке. Только таким образом мы сможем все вместе спастись от коронавируса», — дает задание учительница.

Звездная мать умилилась тому, с каким энтузиазмом ее 7-летний ребенок бросился «спасать планету».

Подписчики Барановской в комментариях разделились во мнениях: одни хвалят креативный урок, другие недоумевают, зачем детей грузить проблемой коронавируса, когда она и так звучит из каждого утюга.

Напомним, у Юлии трое детей: 14-летний Артем, 11-летняя Яна и первоклассник Арсений. Ребята родились в браке ведущей с известным футболистом Андреем Аршавиным и носят его фамилию. Правда, звездная пара не регистрировала свои отношения, и после размолвки спортсмен какое-то время не общался со своими наследниками.

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Арсений Аршавиндомашнее обучениекоронавирусобучениеЮлия Барановская
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