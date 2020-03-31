«Чему тут радоваться?»: Бочкарева в одном полотенце показала себя без макияжа

Далеко не все поклонники пришли в восторг от увиденного.

Многие звезды на карантине дали своей коже отдохнуть, отказавшись от макияжа. К примеру, так поступили певицы Валерия и Наталья Подольская. Они без стеснения предстали перед своими поклонниками без привычного мейка, выложив «честные» фото в соцсети.

И стоит сказать, что фолловеры в большинстве своем поддержали звезд в этом начинании, заметив, что они замечательно выглядят с естественным лицом. Возможно, на такую же реакцию рассчитывала и актриса Наталья Бочкарева, выставив в своем Instagram кадр после душа.

На снимке артистка предстала в одном полотенце, с мокрыми волосами.

«Вот вы часто пишете и говорите, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики… И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины — это все-таки ее чистота. Как вам такой поворот?» — спросила она у своих подписчиков.

«Не, Натали, лучше накрасься», «Брови татуажные, губы и скулы тоже деланные, чему тут радоваться? Своего-то только полотенце», «Но бровки и губки накрашены все-таки», «А что на вас сейчас из естественной красоты? Брови, губы, ресницы?» — неожиданно отреагировали на пост фолловеры.

«Не нужно завидовать. Можно просто не заходить на мою страницу, чтобы лишний раз не расстраиваться», — парировала им звезда.

Впрочем, кое-кто нашел умытое лицо актрисы вполне симпатичным. «Брови сейчас делает каждая вторая женщина. Больше ничего не вижу не природного. Естественная красота и привлекательность», «Наталья выглядит прекрасно, ухоженно и за собой следит. Может позволить себе ходить без косметики. Все супер», — встали на защиту своей любимицы пользователи Сети.