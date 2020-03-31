«У нас есть всего две темы»: Тимати поддержал Джигана и предложил свою помощь

Многодетный отец и супруг Оксаны Самойловой продолжает публиковать странные снимки. На этот раз в поле зрения оказался его коллега, рэпер Тимур Юнусов.

Не проходит и дня, чтобы Джиган не заявил о себе в рунете. В Личном микроблоге в социальной сети «Инстаграм» популярный рэп-исполнитель регулярно пугает поклонников своими странными выпадами, публикуя не совсем внятный контент.

То он посвящает в рыцари своих детей, размахивая кинжалом, то постит обнаженные снимки, то нарушает карантин, приглашая целую компанию друзей к себе в дом. На этот раз музыкант опубликовал снимок своего коллеги, рэпера Тимати, в футболке со своим изображением. По этическим соображениям мы не можем разместить здесь это фото.

«Love you my brother!» (Люблю тебя, мой брат) — подписал фотографию Джиган.

Тимати поспешил отреагировать на такое внимание со стороны Джигана. Он выразил явное беспокойство поведением артиста.

«По-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Инстаграм», — написал Тимати. И добавил: «Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато».

Тимати подчеркнул, что не держит зла или обид на Джигана. И предложил свою помощь.

«Ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши» — поддержал певец коллегу.

Напомним, поведение Джигана стало пугать поклонников после рождения его четвертого ребенка. Буквально спустя неделю артист угодил в американскую клинику для зависимых, но не пробыл там и полумесяца. Вернувшись из Майами в Россию, многодетный отец нарушил все меры безопасности, которые предписаны карантином.