Береженого Бог бережет: Тимати показал, как безопасно нажимать кнопки в лифте

Коронавирус вынуждает к смекалке. Рэпер продемонстрировал оригинальный способ с зажигалкой.

В условиях ежедневного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией многие стараются не выходить на улицу и избегать мест массового скопления людей. Те, кто вынужден покидать безопасные условия пребывания, стремятся обезопасить себя, причем часто довольно оригинальным способом. Не так давно Максим Галкин показал, как можно открывать лифт, не касаясь кнопок пальцами.

Вслед за ним рэпер Тимати продемонстрировал свое изобретение: певец использует для этого зажигалку с проволокой.

«Заморочился», «Не проще перчатки одеть», Лайфхак от Тимы огонь», «Гениально, я в перчатках нажимала», «Класс», «Нормально, считай обезвредился», «Топ устройство», — оценили идею подписчики.

Тем временем в России, по данным на 30 марта, за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 302 человека. Таким образом, количество заражений составляет 1836 случаев. Инфекция зафиксирована в 35 регионах страны.