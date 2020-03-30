«Остаемся дома красивыми»: дочь Изаксон показала, как наносит макияж

Даже на карантине Стефания Маликова находит занятия по душе.

Даже на карантине 20-летняя Стеша Маликова находит занятия по душе. Так, наследница певца и композитора Дмитрия Маликова придумала, как развлечь верных почитателей, устроив своего рода импровизированный мастер-класс. Дочка Елены Изаксон сняла на видео весь процесс нанесения макияжа, который подойдет на каждый день.

Для начала Стефания воспользовалась основой под мейк-ап, с помощью кисточки девушка растушевала тональный крем. После чего в ход пошел хайлайтер. Особое внимание наследница музыканта уделила бровям, подчеркнув их корректором. Следом девушка нанесла персиковые румяна на скулы, подкрасила ресницы черной тушью и подчеркнула контур губ карандашом.

И в качестве завершающего штриха воспользовалась помадой. Закончив с прической Стефания уделила внимание прическе. Девушка приподняла волосы у корней, сделав завивку в виде легких волн в голливудском стиле.

«Остаемся красивыми… дома!» — добавила Стеша.

К слову, из-за введенного карантина дочка Дмитрия Маликова временно не посещает занятия в МГИМО. Наследница музыканта стала студенткой факультета международной журналистики. В этом же вузе учатся и старшие сыновья 45-летней Яны Рудковской — сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина.