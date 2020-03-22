В стиле русской Харли Квинн: дочь Изаксон примерила образ персонажа комиксов

20-летняя дочка Дмитрия Маликова приняла участие в импровизированной фотосессии, отдав предпочтение брендовой косметической марке. Примечательно, что макияж Стефании Маликовой делал визажист Юрий Столяров. Наследнице Елены Изаксон нанесли яркий грим. В рамках фотосъемки девушка предстала в стиле русской Харли Квинн.

Стеша осталась довольна своим перевоплощением и бьюти-экспериментом. Дочка музыканта поэкспериментировала с имиджем, примерив образ персонажа комиксов. Так, глаза модели подчеркнули тенями и тушью для ресниц в технике смоки-айс, губы подкрасили алой помадой. Особое внимание Стефания уделила прическе. Будучи обладательницей длинных локонов, наследница певца позировала перед объективом фотокамеры с розово-голубыми прядями, повторив прическу Харли. Волосы Стеши разделили на прямой пробор, собрав локоны в два хвоста.

Напомним, что дочка Дмитрия Маликова учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Кроме того, у композитора подрастает двухлетний сын Марк. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro музыкант ответил на вопрос о возможном появлении в семье еще одного ребенка. Супруг Елены Изаксон подметил, что мало родить малыша, надо его еще и воспитать. Кроме того, певец считает, что рядом с детьми должны быть мама и папа, которые не выглядят как дедушка и бабушка.