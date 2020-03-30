«Что там отмечать уже»: звезда «Спасти Ленинград» Вадим Андреев поделился планами на день рождения

Звезда фильмов «Спасти Ленинград» и «След тигра» Вадим Андреев поделился своими планами на день рождения. 30 марта актер отмечает 62-летие. Журналистам портала Teleprogramma.pro артист рассказал, что в его отдых, как и во многие другие аспекты жизни, вмешался коронавирус. Сейчас Андреев вместе с супругой находится за городом. На днях к бабушке и дедушке приезжала внучка — девочка посвятила имениннику стихотворение, которое тот заботливо записал.

«Как тут отмечать, когда коронавирус! Мы сидим с женой в деревне, веселиться особо не получается. Да и когда тебе 62 годика, что там отмечать-то уже особо? Сидим тут себе спокойненько, в карантине, отделенные от всех забором. Внучка вот стихотвореньицем порадовала», — отметил он.

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Андреев признался: может быть, он и рад бы куда-то выехать, но сейчас между городами перемещаться небезопасно.