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Клявер едва не улетел в Китай, когда азиатскую страну только начал атаковать коронавирус

Перед самым Новым годом он должен был отправиться со всей семьей в Поднебесную.

Клявер едва не улетел в Китай, когда азиатскую страну только начал атаковать коронавирус
Клявер едва не увез семью в Китай, где началась эпидемия коронавируса/http://globallookpress.com/

Певец Денис Клявер в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что едва не улетел в Китай в самом начале эпидемии коронавируса. Как известно, первые случаи заражения были зафиксированы во второй половине декабря прошлого года.

«Перед Новым годом открыли на суперсамолете перелеты на Хайнань. Нам подарили билеты в бизнес-класс на всю семью. Должны были провести в Китае две недели. И 19 декабря прошлого года в Китае вдруг обнаруживают коронавирус. Поездка в итоге у нас, конечно, не состоялась. Деньги мы не потеряли, но осадочек остался. Я все-таки надеюсь, что погода в этом году будет хорошая. Будем лежать на пляже в родной стране, когда все успокоится».

Денис Клявер

Сорвалась поездка за рубеж и у певицы Виктории Макарской. Она должна была улететь в Израиль.

«На страстную неделю мы собирались в Израиль. Хотела все показать подписчикам весь путь благодатного огня от Вифлеема до гроба Господня. Даже договорилась за год, чтобы снять схождение благодатного огня. И все, не получилось. Правда, деньги вернули до копейки всем, кто собирался лететь», — заявила она.

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