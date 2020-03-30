«Надо это «пересидеть»: Инна Маликова рассказала, как работает в карантине

Многие отечественные селебрити используют появившееся в карантине свободное время для творческих открытий. Лолита Милявская, например, перенесла свой концерт на осень и пообещала, что будет писать новые песни и представит из на своем выступлении. Известная певица Инна Маликова солидарна с коллегой: она в личном аккаунте в «Инстаграме» рассказала, что в карантине продолжает работать. Коллектив исполнительницы репетирует вокальные и танцевальные номера онлайн, а также создает новые композиции.

«Давайте искать что-то хорошее в сегодняшнем дне! Нам надо это пересидеть, — поделилась Маликова. И добавила: «Музыка помогает всем нам, а сейчас как-то особенно. Поэтому к лету, а может быть, даже и раньше, выпустим несколько новинок».

Подписчики младшей сестры Дмитрия Маликова тоже рассказали, чем заняты в условиях изоляции. Многие соблюдают карантин и нашли массу дел, сидя дома:

«Занимаюсь каждый день дома спортом)) похудела на пару кг», «Театры делают бесплатные трансляции. Я смотрю балет и становлюсь счастливее», «Молодец, Инна! Согласна с Вами. Я занимаюсь онлайн и также смотрю театральные трансляции, прямые эфиры», «Очень ждёем новые песни!» — написали некоторые поклонники.

А вот другой коллега певицы, правда, иного музыкального стиля, рэпер Джиган, не стремится соблюдать карантин. Музыканта несколько раз замечали в компании множества людей, хотя не так давно он вместе с семьей прилетел из Соединенных Штатов и должен было находиться в 14-дневной изоляции.