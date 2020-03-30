На помощь землякам: Андрей Малахов отправил в родной город кислородные аппараты

Популярный телеведущий Андрей Малахов отправил в свой родной город Апатиты (Мурманская область) десять кислородных аппаратов, которые стоят немалых денег. Об этом сообщил интернет-канал Mash.
Также звезда ТВ отправил две тысячи респираторных масок в местную больницу и еще столько же в местный храм. Сейчас из-за эпидемии коронавируса в данный город закрыт въезд.
Источник добавляет, что Малахов, как и многие другие звезды, общался с зараженным певцом Львом Лещенко. После этого ведущий сдал анализы на коронавирус и оказался здоров. Тем не менее, 48-летний мужчина не отвернулся от своих земляков и послал им солидную помощь.
Напомним, месяц назад Андрей Малахов совершил эпатажный поступок — на одном из корпоративов он встал на колени и попросил прощения перед своими коллегами за все, чем мог их обидеть.