«Хочу попросить у вас прощения»: Малахов встал на колени перед коллегами

Андрей Малахов в Прощеное воскресенье решил извиниться перед своими коллегами за все «вольное или невольное». Как сообщил Telegram-канал «Только никому», журналист встал на одном из корпоративов на колени и покаялся в возможных неблаговидных поступках.

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«Хочу попросить у вас прощения, если обидели, если не доплатили, если осудили…» — сказал он.

Рядом с Малаховым встал на колени Александр Митрошенков, крупный медиаменеджер и вице-президент Академии российского телевидения.

«Андрюша, мы тебя прощаем!», «Бог простит, и мы простим», — ответили ведущему его коллеги.

Ранее мы писали о двухлетнем сыне Андрея Саше, которого родители уже отдали в музыкальную школу. Супруга Малахова Наталья Шкулева много внимания уделяет воспитанию своего ребенка, как интеллектуальному, так и духовно-нравственному. Ксения Собчак, которая некогда побывала в доме звезд на интервью, обратила внимание, что в нем очень много детских книг и православных икон. А еще маленький Саша большой модник, он очень любит новые стильные вещи.