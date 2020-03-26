«Заболевший» коронавирусом Лещенко мог заразить коллег по шоу-бизнесу

«Заболевший» коронавирусом 78-летний народный артист Лев Лещенко мог заразить коллег по шоу-бизнесу. Напомним, 11 марта исполнитель вернулся в Москву с гастролей в США и Канаде. Примечательно, что изначально вылететь в столицу Лещенко должен был напрямую, но в итоге оказался в России с пересадкой во Франции из-за ненадлежащих погодных условий. Именно тогда, по неподтвержденной информации, певец и заразился.

Примечательно, что уже спустя неделю, 19 марта, Лев Лещенко принимал участие в съемках передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Тогда рядом с народным артистом побывали сам Малахов, Лариса Рубальская, Геннадий Хазанов и Аркадий Укупник. Как они чувствуют себя сейчас, пока неизвестно. Однако становится понятно, что две рекомендованные врачами недели карантина Лещенко не отбыл.

Отметим, что в четверг, 26 марта, в СМИ появилась информация, что диагноз коронавирус у Лещенко подтвердился. Близкий друг Льва Валерьяновича Владимир Винокур сей факт опроверг и заявил, что результатов анализов по-прежнему нет и в целом исполнитель чувствует себя лучше. Журналистам Лариса Рубальская рассказала, что уже сдала тест на наличие вируса в крови. Лещенко поэтесса пожелала скорейшего выздоровления и возвращения в телевизионный строй.