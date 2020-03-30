Вернулась в КВН: Юлия Михалкова сообщила о ТВ-премьере со своим участием

Экс-звезда «Уральских пельменей» напомнила, что для нее Клуб веселых и находчивых – это не работа, а стиль жизни.

После того, как в прошлом году Юлия Михалкова покинула коллектив «Уральских пельменей», она довольно скоро вернулась туда, где началась ее актерская карьера, — в КВН. Но новым местом работы эффектной брюнетки стал Детский клуб веселых и находчивых. На вопрос, почему Михалкова не оставила популярную игру, она написала в своем «Инстаграме».

«Это не работа, а стиль жизни: драйв, оптимизм, креатив, вдохновение — его невозможно ни на что променять», — подчеркнула звезда.

По ее словам, кавээнщику легче даются жизненные трудности и прочие неурядицы. Это убеждение Михалкова и стремилась передать юным юмористам, которые участвуют в телевизионном проекте «Детский КВН» на СТС. Экс-участница «Уральских пельменей» пообещала, что премьера нового шоу выйдет совсем скоро.

В жизни Михалковой «Уральские пельмени» так или иначе продолжают присутствовать. Она сама об этом признавалась не раз — регулярно натыкается до сих пор на выпуски со своим участием. «Словно и не уходила», — как-то призналась актриса.