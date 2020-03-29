«С челкой моложе»: Юлия Михалкова резко сменила имидж

Юлия Михалкова, после ухода из «Уральских пельменей», решила начать свою жизнь заново. Звезде надоел прилепившийся к ней образ глуповатой красотки. Именно поэтому она решилась на крайние меры и стала пробовать себя в новых амплуа.

Для начала артистка переквалифицировалась в ведущую, появившись на сцене «Детского КВН» на СТС. Затем взялась за написание книги. И, вопреки скептикам, которые сомневались, что ей удастся выступить в качестве писательницы, выпустила ее. На страницах своего издания Юлия пообещала раскрыть несколько сенсационных фактов.

И вот теперь настал момент внешних преображений. Неожиданно для своих поклонников она последовала за модой и подстригла себе челку. Напомним, ранее с таким же преображением засветились Анна Седокова, Анастасия Решетова, Виталина Цымбалюк-Романовская и другие звезды.