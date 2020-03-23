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«Словно и не уходила»: Михалкова поразмышляла об участии в шоу «Уральские пельмени»

Бывшая звезда популярной передачи удивилась, что выпуски с ней до сих пор выходят в эфир.

«Словно и не уходила»: Михалкова поразмышляла об участии в шоу «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова, кадр из шоу «Уральские пельмени»

В личном аккаунте в социальной сети Инстаграм телеведущая и экс-участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сообщила подписчикам, что ее расставание с передачей затянулось. На днях она увидела на СТС передачу с собственным участием.

«Интересно, конечно! Меня в «Пельменях» уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда», — написала звезда в новом посте.

При этом актриса убеждена: подобное иначе как дежавю не назвать. В январе звезда уже встречала подобный выпуск из прошлого, как раз когда вспоминала о работе в коллективе. Все это позабавило звезду и натолкнуло на мысли, что иногда период послевкусия намного интереснее самих «отношений».

Напомним, Юлия Михалкова покинула знаменитый коллектив «Уральские пельмени» в прошлом году. По рассказам бывших коллег, актриса выдвинула условия контракта, которые многие посчитали неприемлемыми. Жизнь после «пельменей» Михалкова посвятила собственному кулинарному проекту.

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