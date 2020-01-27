«Неожиданно узнала бедность»: как Божена Рынска зарабатывает деньги после смерти Игоря Малашенко

Блогер и светская львица Божена Рынска через месяц будет справлять поминки по своему супругу Игорю Малашенко, по собственной воле расставшегося с жизнью в испанском Сотогранде.

Невероятно, но к первой годовщине со дня смерти Игоря Евгеньевича может появиться на свет и его младшая биологическая дочь — девочку, уже получившую имя Евгения, Божена Львовна терпеливо «вынашивает» с помощью суррогатной матери.

За еще не родившуюся девочку многие наблюдатели, знающие о сложном характере вдовы, уже начинают беспокоиться. Ведь главной целью ее рождения вполне может быть вовсе не любовь Рынской к ее покойному супругу, а любовь к деньгам.

Откуда возьмутся деньги? Всё просто. Во-первых, Божена Львовна уже не раз намекала, что рассчитывает добиться для дочери статуса наследницы добра Малашенко, общий размер которого оценивается в миллионы долларов».

Адвокаты , с которыми ранее общался наш портал, сильно сомневаются в успехе данной операции, но сама вдова (и будущая мать) всё же надеется урвать для себя кусочек этого лакомого пирога.

Даже если затея с получением наследства провалится, маленькая дочь всё равно останется для нашей героини выгодной инвестицией. Ее ждут подарки для ребенка от всех сочувствующих, доход от рекламы детских товаров, успешная раскрутка собственных страниц в соцсетях за счет милой девчачьей мордашки.

Единственным человеком, который в результате всего этого будет страдать, может стать маленькая Женя…

Тапочки и никакого шума

Своих детей у Божены Львовны никогда не было, а любви к чужим она не демонстрировала. И сложно представить, что материнский инстинкт вдруг проснется в ней при виде малышки, ведь сейчас в своих постах в Facebook она рассуждает о совместной жизни с девочкой так, будто собирается вторую собачонку взять, в пару к уже имеющемуся корги по кличке Люсик.

Никаких чувств, только размышления о правилах, порядке, необходимых «аксессуарах», вроде коляски (коляску ей кто-то согласился купить по случаю недавнего дня рождения).

В качестве примера воспитания Рынска почему-то привела историю своей кошки, которая еще при жизни Малашенко пыталась будить ее ранним утром, чтобы поиграть.

Сделать это у животного не получилось: Божена Львовна выставляла беднягу за дверь и продолжала спать. Совсем иначе относился к своим хозяйским обязанностям медиамагнат — он уступал требованиям питомца и вылезал из постели.

По мнению подписчиков, кошка и ребенок — это всё же не одно и то же, а потому не следует, к примеру, слушать советы писателей, призывающих оставлять плачущего младенца в кроватке и не подходить к нему, пока тот сам не успокоится.

«Малыш — не кошка. Нормальные родители не станут его дрессировать. Закрыть дверь и слушать из другой комнаты плач своего малыша и думать: ты мной манипулируешь, а я не дамся, хоть оборись, — это я не знаю кем надо быть. Божена, мне кажется, вы не готовы к материнству», — пишут ей в комментариях.

А она там же не упускает случая кинуть камень в огород своего главного врага — бывшей жены Игоря Евгеньевича, Елены Пивоваровой. Мол, та «в детстве границ никаких не знала», отца в семье не было, а матерью она вертела как хотела, «потому и выросла прорва».

«Скризилась»

Своего ребенка и себя саму Рынска обещает обеспечивать самостоятельно. Между тем, к жизни без миллионера под боком она явно до сих не привыкла. Свой день рождения вдова отмечала поездкой в Париж и позже рассказала, как по случаю юбилея отправилась покупать себе нижнее белье.

Взяла, мол, четыре пары трусов и одну маечку, а на кассе обнаружилось, что цена с учетом скидок — 277 евро. Это раньше она могла нести на кассу труселя и по 200, и даже по 300 евро, но сейчас вдруг ощутила включенный режим экономии.

«Теперь все, теперь к трусам придется прицениваться, и трусы теперь попали в категорию «мне это не по средствам». Вот это и есть неожиданно узнать бедность», — жалуется Рынска, видимо забыв, что у нас в стране многие семьи на те же 200 или 300 евро живут целый месяц, да еще и на отпуск откладывать ухитряются.

Подайте, люди добрые…

А Божене Львовне, действительно, начать бы сейчас экономить. Всё же скоро появится на свет дочь, и вместе с ней вырастут расходы — на няню, на игрушки, на врачей и прочее. Но вместо того, чтобы начать что-то откладывать, она продолжает свой бой против не обращающих на нее внимания обидчиков.

Объявив о том, что дети Игоря Малашенко, а также его бывший партнер Владимир Гусинский не желают устанавливать на могиле покойного на Троекуровском кладбище достойный памятник, она обратилась к неравнодушным людям сделать ей на 45-летие подарок — скинуться на достойное оформление могилы Малашенко.

«Я зарабатываю рекламой, дополнительно пишу рекламные тексты, но сама не могу позволить себе поставить памятник Игорю. Я продала большие бриллиантовые серьги и кольцо, чтобы оплатить сурмаму. И у меня суды. Только что мы выиграли у Гангрены суд за допуск в Чигасово, надо заплатить остаток адвокату, и начинается следующий суд — за признание моего ребенка наследником. А это еще один гонорар. Плюс суды в Америке, где я оплатила первоначальный взнос. И женская операция, плановая, но важная и дорогая. Все это я тяну сама. Памятник — не тяну», — заявила вдова в после от 20 января.

Кстати, за несколько месяцев до этого вдова рассказывала, что собирается установить памятник, продав за 7 000 долларов свой Rolex. Но, видимо, передумала и решила сберечь часики. А денег на кладбищенские дела ей всё равно дали. Не скрывая радости, Рынска поделилась итогом сбора.

169 590 рублей по случаю дня рождения ей накидали поклонники, 3 000 евро и 5 000 долларов в память память об Игоре Евгеньевиче перечислили два олигарха. Итого получилось 678 000 рублей и плюс еще одну крупную сумму она надеется получить от третьего богача.

«Если дойдет обещанный взнос от последнего донатора, то это будет еще на 300 000 больше, и мы сможем размахнуться, и поставить не сиротский, а настоящий серьезный памятник Игорю», — мечтает она.

Кстати, проект памятника бесплатно согласилась подготовить подруга их семьи Айдан Салахова, так что здесь светская львица сможет сэкономить.

Гусинские денег не дали

Кстати, у нее был шанс и вовсе не тратить деньги на памятник. Успев после кончины Малашенко не раз облить грязью в соцсетях Владимира Гусинского и его супругу Елену, Рынска всё же надеялась, что именно они по старой памяти организуют установку шикарного надгробия.

«Почти сразу после смерти Игоря я написала, что мне придётся собирать деньги на памятник. В ответ на это Елена Гусинская обозвала меня аферисткой и мошенницей, и написала, что все будет делать Гусинский, и без меня обойдутся. Собирать деньги при таком серьёзном заявлении было невозможно. Гусинские же сказали!» — вспоминает вдова.

Дважды она пыталась обращаться к Владимиру через его помощника, и положительного ответа так и не получила. А потом и Елена Гусинская на своей странице высказалась о возможной помощи в покупке памятника, дав понять, что рассчитывать бывшей подруге не на что.

А как вам кажется, все ли собранные Боженой Львовной средства пойдут на установку памятника?