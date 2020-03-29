Божена Рынска стала мамой

Хорошая новость для всех поклонников журналистки Божены Рынской, в своем официальном Instagram-аккаунте женщина выложила пост, в котором рассказала, что наконец-то стала мамой. Поздравить счастливую женщину поспешили звезды российского шоу-бизнеса, Лолита Милявская искренне поздравила с появлением долгожданного ребенка, а также заметила, что теперь в жизни появился новый смысл и пожелала маме и дочке здоровья.

Максим Галкин ограничился коротким «Поздравляю!», а Татьяна Брухунова отправила тёплые поздравления и также посоветовала малышке здоровья малышке и максимально счастливой судьбы.

Напомним, дочь Божены назвали Женей, девочка появилась на свет 5 марта, а родила ее суррогатная мать. Как рассказывала сама Божена, отцом малышки является ее покойный муж, Игорь Малашенко.