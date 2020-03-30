Лорак тратит на обучение восьмилетней дочери по полтора миллиона рублей в год

Журналисты подсчитали, сколько 41-летняя певица Ани Лорак тратит на обучение восьмилетней дочери. Выяснилось, что гранит науки маленькой Софии обходится артистке в среднем в полтора миллиона рублей в год. Появившаяся на свет в отношениях Ани с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Соня посещает элитную Павловскую гимназию – учебный год там длится на месяц больше, чем в обычных учебных учреждениях.

PeopleTalk информирует, что в полтора миллиона рублей ежегодных выплат входят затраты на парадную форму традиционного синего цвета, регулярные экскурсии и иные образовательные выезды в сопровождении преподавателей, оплата дополнительных курсов и даже профильная консультация детского психолога. Не исключено, что после окончания школы София захочет постигать знания за рубежом.

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Отметим, что маленькая София уже сейчас делает достаточно большие успехи в публичном пространстве. Так, недавно девочка появилась в качестве модели на премьере новых «Троллей». Малышка продемонстрировала всем присутствующим пышный разноцветный наряд, а заодно приняла участие в небольшой фотосессии.