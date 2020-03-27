«Первые уроки вокала»: Ани Лорак поделилась архивным видео

В своем микроблоге в социальной сети «Инстаграм» знаменитая певица Ани Лорак поделилась с подписчиками архивным черно-белым видео. На нем еще совсем юная будущая народная артистка Украины занимается вокалом.

«Мне 15 лет. Первые уроки вокала. Как закалялась сталь…» — подписала свою публикацию артистка.

Поклонники пришли в настоящий восторг от просмотра архива певицы. Они усыпали свою любимицу комплиментами и теплыми словами поддержки.

«Какой голосок! Даже спустя года в вас ничего не изменилось, всё такая же миленькая красоточка», «Солнышко», «Какое милое видео», «Голосище супер!», «Красотка во все года!» — это лишь малая часть комментариев.

Кстати, известно, что мечта стать певицей у очаровательной брюнетки с 4,5 октавами диапазона появилась еще в дошкольном возрасте. Позже, учась в школе, будущая покорительница сердец миллионов поклонников принимала участие в разных вокальных конкурсах.