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«Три недели мы протянем»: семья сына Понаровской остается в период эпидемии на Гоа

Невестка известной артистки сообщила, как на берегу Индийского океана обстоят дела.

«Три недели мы протянем»: семья сына Понаровской остается в период эпидемии на Гоа
Певица Ирина Понаровская. Фото: КП/Нечаева Наталья

В ситуации пандемии коронавируса многие страны мира закрыли свои границы для передвижения. Регулярные и чартерные авиарейсы прекратила и Россия. Остались лишь полеты для вывоза соотечественников из-за границы. Однако не все стремятся вернуться на Родину, и в их числе – семья единственного сына певицы Ирины Понаровской.

Энтони Понаровский и его супруга Анна вместе с детьми зимуют на Гоа. И невестка знаменитой артистки сообщила на своей странице, что оставаться на берегу океана они считают самым рациональным:

«Вера в адекватную медицинскую помощь, что тут, что на родине, у меня не сильна к сожалению .. тут просто ее нет толком , но в Москве -столько людей , до тебя может просто не дойти очередь. У нас все закрыто, но пока спокойно… Три недели мы протянем» — написала в своем аккаунте в Инстаграм Анна Чайникова.

У Анны Чайниковой и сына Понаровской Энтони Родда – двое детей, 6-летний Эрик и 2-летняя Шарлотта. Семейство еще в начале февраля уехало в Индию, чтобы провести там зиму.

35-летний Энтони Родд – единственный сын 67-летней певицы и актрисы Ирины Понаровской от второго брака с темнокожим джазовым музыкантом    Вейландом Роддом.

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