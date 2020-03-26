Небо на замок: Россия закрывает международное авиасообщение

С 27 марта по решению правительства страны воздушные границы России будут закрыты. Соответствующее поручение по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было направлено в Росавиацию.

Ранее наше государство ограничивало регулярные авиарейсы в страны с напряженной эпидобстановкой, теперь же приняты более жесткие меры. Единственное исключение после 27 марта коснется лишь тех полетов, цель которых — вывезти российских граждан с территорий иностранных государств.

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Напомним, ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса в мире пандемией. На 26 марта число охваченных эпидемией инфекции стран достигло 170, общее количество заболевших превысило 470 тысяч человек.