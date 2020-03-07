Второй муж Ирины Понаровской лишен возможности видеться с сыном

Второй муж певицы Ирины Понаровской джазовый исполнитель Вейланд Родд-младший в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ заявил, что не имеет возможности видеться со своим сыном от знаменитости Энтони.

Интересно, что когда много лет назад пара расходилась, то Родд-младший выкрал ребенка у Понаровской. Как отметил исполнитель, сын его любит. При этом сама певица ранее признавалась, что второй супруг прямо при ребенке предавался любовным утехам с танцовщицами, таким образом развращая сына. В ответ джазовый певец говорил, что просто хотел показать ребенку взрослую жизнь.

Сегодня Энтони уже 35 лет. У него двое детей. Мать строго-настрого запрещает ему видеться с отцом. Родд-младший писал сыну в социальных сетях, но тот ему так и не ответил. При этом у Энтони есть родные братья по отцу. Правда, сам он с ними общаться не намерен.