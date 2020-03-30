«Сидим дома»: Топурия выложила в Сеть фото на последних сроках беременности

Кети Топурия решила поволновать своих поклонников и показала в личном блоге снимок с внушительным животом на последних сроках беременности. В свете слухов об интересном положении певицы, которые давно уже гуляют на интернет-пространстве, эта фотография произвела настоящий фурор.

Некоторые фолловеры бросились поздравлять свою любимицу с предстоящим пополнением в семействе. А кое-то не удержался и задал звезде прямой вопрос: «Беременна? Кто отец? Или старое фото?». «Фотография старая. Беременна Оливией», — поспешила ответить Кети.

Своим «беременным» кадром певица решила призвать россиян оставаться у себя дома, соблюдая условия самоизоляции, намекнув на то, что многие граждане находятся сейчас в особенно уязвимом положении. И думать нужно не только о себе.

«Сидим дома и занимаемся тем, что так долго откладывали. Будьте здоровы!» — написала она в Instagram.

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