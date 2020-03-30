«Вы обалдели?»: Губерниев эмоционально обратился к гуляющим людям

Увы, но многие россияне восприняли общефедеральную неделю сохранения здоровья, как внезапный отпуск и бросились отмечать это радостное событие на улицах. Ранее москвичей, разгуливающих по площадям и ресторанам, пристыдила жена Александра Овечкина Анастасия Шубская. Теперь настал черед для телеведущего Дмитрия Губерниева.

больше по теме Дарья Повереннова на карантине стала играть на пианино и учить английский язык По словам актрисы, необходимо изменить отношение к этой непростой ситуации.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» очень эмоционально высказался о горожанах, которые поспешили на беспечные коллективные прогулки, встречи с друзьями и шашлыки.

«На улицах – огромные компании, пикники, счастье, застолья, кучи мамашек, которые объединяются в компании, ходят вместе, гуляют на детских площадках. Люди, вы обалдели? Ведь те из нас, кто переболеет в легкой форме, ваши дети могут быть переносчиками для ваших бабушек и дедушек! Люди, не превращайтесь в торговцев смертью! Что вы делаете, люди? Обалдели? Я умоляю вас, давайте беречь друг друга! Нам никто не поможет, кроме нас самих. Ситуация очень серьезная! Берегите себя…» — обратился Губерниев к россиянам в личном блоге.