«Вид из моего окна»: Гузеева показала потенциальных разносчиков заразы

Телеведущая Лариса Гузеева уже не знает, как призвать некоторых россиян к сознательности и оставаться дома в период нерабочей недели. Напомним, с 28 марта по 5 апреля граждан РФ призвали не покидать своих «квадратных метров», минимизируя личные коммуникации. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и окружающих от дальнейшего распространения коронавируса.

Увы, но далеко не все прислушались к этим рекомендациям, решив, что им просто подарили очередной отпуск. Лариса Гузеева, увидев, как москвичи беспечно прогуливаются по улицам столицы и массово общаются между собой, пришла в ужас. В своем блоге она эмоционально обратилась к ним, не скупясь на язвительные характеристики.

«Что вы делаете? Вам жить надоело?» — сказала она.

К сожалению, ее призывы подействовали не на всех. Уже на следующий день она увидела в своем дворе группу беспечно гуляющих ребятишек.