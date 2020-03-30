«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

«Вид из моего окна»: Гузеева показала потенциальных разносчиков заразы

Телеведущая устала взывать к сознательности людей.

«Вид из моего окна»: Гузеева показала потенциальных разносчиков заразы
Лариса Гузеева. Фото: Global look press.

Телеведущая Лариса Гузеева уже не знает, как призвать некоторых россиян к сознательности и оставаться дома в период нерабочей недели. Напомним, с 28 марта по 5 апреля граждан РФ призвали не покидать своих «квадратных метров», минимизируя личные коммуникации. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и окружающих от дальнейшего распространения коронавируса.

Увы, но далеко не все прислушались к этим рекомендациям, решив, что им просто подарили очередной отпуск. Лариса Гузеева, увидев, как москвичи беспечно прогуливаются по улицам столицы и массово общаются между собой, пришла в ужас. В своем блоге она эмоционально обратилась к ним, не скупясь на язвительные характеристики.

«Что вы делаете? Вам жить надоело?» — сказала она.

К сожалению, ее призывы подействовали не на всех. Уже на следующий день она увидела в своем дворе группу беспечно гуляющих ребятишек.

«Вид из моего окна. Кто-то еще будет меня воспитывать? Рассказывать, как им тяжело сидеть дома? Что еще нужно сделать, чтобы доказать, что дети – это разносчики заразы! Ленту сорвали, развлекаются. Комменты закрываю. Директ не читая удаляю», — написала она в личном блоге.

Тэги

Гузеева новостикарантинкоронавирускоронавирус последние новостиЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиНовости google
Loading...