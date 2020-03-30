«Это нечто!»: Кристина Асмус поделилась редкими нежными снимками с дочкой

В личном блоге в инстаграм звезда фильма «Текст» и супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась с подписчиками целой подборкой ярких фотоснимков с дочерью. Кадры с осенней прогулки матери с дочерью раскрыли всю красоту героинь в окружении природы. На них Кристина и Настя гуляют в лесу, резвятся на берегу озера, много улыбаются и выглядят очень счастливыми.

«Моя безграничная любовь!» — подписала Асмус фотокарточки.

Подписчики оценили фотоподборку. Многих из них мама с дочкой привели в умиление и восторг – поклонники наперебой одаривают комплиментами звезду:

«Это нечто!», «Крутые фотки!», «Как вы сейчас похожи!», «О, какие вы красивые! Фотографии огонь! Берегите себя и своих родных!», «Какие же вы классные», «Волшебно», «Хорошие такие! Позитив видно из далека!» — и это лишь часть комментариев под публикацией Асмус.

Актриса регулярно постит в социальной сети свои селфи и снимки. Шестилетняя дочка Настя довольно редко появляется в ленте «Инстаграм». Еще реже публикует девочку отец, Гарик Харламов. Как и положено юмористу, он в основном делится забавными видео и фото, например, с Еленой Малышевой или Ларисой Гузеевой в главных ролях.