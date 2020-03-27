«Психика моя расшатана»: Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за странной невесты

Накануне на Первом канале показали выпуск передачи «Давай поженимся!» с невестой, на которую Гузеева жаловалась в своем Инстаграме. По образованию 32-летняя героиня Юлия – психоаналитик, целитель.

С самых первых минут шоу она начала говорить без умолку, разбрасывая оскорбления и проклятия, а также грозя ведущим. К примеру, Розе Сябитовой она заявила, что та – «некомпетентный человек с точки зрения анализа человека» и действует «оскорбительным образом».

«Я никогда не прихожу никуда просто так. Если я пришла, значит, у вас развилка, вы пойдете либо вверх, либо вниз. Вы будете заблокированы. Я переводчик с того мира на этот. Эти женщины за 12 лет создали огромный поток страданий, эти женщины унижали честь и достоинство других людей», — на одном дыхании произносила невеста.

Гузеева попыталась перебить девушку, но та никак не реагировала, и актриса поспешила покинуть студию со словами «Не-не-не, этого мне не надо. Психика моя расшатана, пусть она наговорится». Но через некоторое время вернулась и продолжила вести передачу.

«Вы не уникальная, не особенная, вы балаболка, с которой случился какой-то кризис, озлобленная на весь мир. Вы придумали себе, что что-то значите в этом мире», — попыталась поставить на место невесту Гузеева.

Однако героиня оказалась непробиваема. Она познакомилась с тремя женихами, но с каждым вела себя высокомерно и не остановила свой выбор ни на одном из кандидатов. Телеведущие даже не закончили передачу – они втроем поспешили удалиться из студии, как только из зала вышел третий жених. Невеста осталась сидеть за столом и пыталась продолжать «поток сознания».