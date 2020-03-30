«Жить с Василием непросто»: жена Басты раскрыла секреты гармонии с музыкантом

Супруга Василия Вакуленко Елена рассказала, каково это – быть женой Басты. Музыкант официально узаконил отношения с возлюбленной 11 лет назад: с тех пор семья пополнилась двумя дочерьми – Марией и Василисой. Больше всего внимания детям уделяет Елена, но девочки всегда с нетерпением ждут возвращения папы домой с гастролей.

Журналу «Hello!» Елена рассказала, что быть супругой Басты очень непросто, однако она старается быть максимально лояльной к некоторым особенностям характера любимого. Так, Вакуленко нередко теряет ценные вещи, а жена старается реагировать в зависимости от ситуации. Как и в любой другой семье, влюбленные ругаются, но оба уверены – абсолютно идеальных отношений без конфликтов не существует, главное – уметь находить компромисс.

Призналась также Елена, что Баста, несмотря на то, что пишет и исполняет романтичную музыку, на самом деле абсолютно не является таким человеком. Музыкант старается как можно чаще баловать супругу цветами, потому что знает – его второй половинке это необходимо. Подобные шаги даются ему с трудом.

«Жить с Василием непросто. Я и сама не идеальна. В этом ничего страшного нет. Наша жизнь не лишена конфликтных ситуаций, и, наверное, это к счастью, поскольку так мы узнаем друг друга лучше, учимся понимать, уступать, уважать мнение партнера. Все происходит периодами. Когда-то страсти накаляются, а когда-то и нет. Чтобы прожить счастливо всю жизнь вместе, одной любви мало. Нужно усердно трудиться для того, чтобы добиваться взаимопонимания в союзе», — резюмировала она.