«Гори, Майами»: Баста, Воля и Харламов высмеяли поведение Джигана

Комики не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать события, происходящие в жизни рэпера.

Рэпер Баста, комики Гарик Харламов и Павел Воля высмеяли поведение многодетного отца Джигана. За последний месяц рэпер неоднократно становился центральным персонажем информационной сводки. Так, после появления на свет долгожданного сына Давида Джиган оказался в реабилитационном центре для зависимых.

Во время пребывания в лечебнице рэпер неоднократно размещал провокационные сторис, а освободившись, сразу же отправился со своим сыном на прогулку и потушил об собственную голову сигарету. На днях супруга Устименко Оксана Самойлова призналась: она не знает, что делать в сложившейся ситуации, поэтому предпочитает успокаивать себя спортом.

Поведение Джигана немало развеселило резидентов Comedy Club Павла Волю и Гарика Харламова. К обсуждению происходящего они подключили рэпера Басту. Последний обсмеял коллегу по цеху и заявил, что причиной выходок Джигана стало счастье от появления сына на свет.

«Вы представляете, как пацан полыхнул? Это как нужно отмечать день рождения сына, что аж «гори, Майами, гори, трава!». «Сынок, когда ты вырастешь и увидишь фотки бати, ты поймешь, что я был самый счастливый человек». Улетел просто», — посмеялся Баста.

Пошутил рэпер и на тему практически незаметных бровей Павла Воли. Баста иронично поинтересовался, не зажигал ли комик вместе с Джиганом. Воля заявил, что брови у него есть, но Устименко точно будет следующим, кто придет к ним в гости в карантинный выпуск.