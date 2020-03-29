«Героини!»: сидящая на карантине Лиза Боярская выразила восторг всем домохозяйкам

За домашними хлопотами у актрисы не остается времени на Instagram.

34-летняя актриса Лиза Боярская рассказала поклонникам, что уже десятый день сидит дома в самоизоляции. Первые пять дней с артистки был легкий карантин, а том она перешла на жесткую форму. Долгое время звезда не делилась никакой личной информацией, а сейчас призналась, что у нее просто нет времени написать толковый пост.

«Кормежки, мойки, стирки, глажки, дети, игры, учеба, — описала свой карантин Елизавета. — И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг! Героини!»

Напомним, что Боярская замужем за 37-летним Заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым, у них двое детей — 7-летний Андрей и 2-летний Гриша. Из-за отмены съемок оба актера сидят дома, уделяют время сыновьям и, судя по их радостным лицам, уже очень хотят выйти из дома. В комментариях под фото Лиза призналась, что ее с мужем улыбки — это нервное.

Добавим, что звездная семья живет в Санкт-Петербурге. Ранее Матвеев отметил, что Москва неудобный для жизни город из-за ее пробок.