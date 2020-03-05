«Рада и горда»: Боярская поцелуем поздравила Матвеева с успешным завершением «Триггера»

Актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга – Максима Матвеева с успешным окончанием сериала «Триггер». Отметим, что последнюю серию фильма о психологе Артеме Стрелецком зрители смогут увидеть уже сегодня, 5 марта. Неоднократно и сам Матвеев, и его коллеги по кадру признавались, что работа над сериалом велась очень плотно. Так, сыгравший помощника Артема Влад Тирон признался, что больше всего усилий ему пришлось вложить не в проработку своего персонажа, а в соответствие Максиму в кадре – последний блистал, неосознанно затмевая остальных.

Довольна проведенной работой мужа осталась и Лиза Боярская. Отдающаяся творчеству всецело актриса заявила, что очень гордится супругом и не может не отметить невероятную энергетику, которую Матвеев демонстрировал на площадке. Не единожды к Лизе на улице подходили люди и восторгались игрой Максима.

«Я так рада, я так горда!!! Твой талант и твоя фантастическая работоспособность встретились с крутейшей командой и крутейшим материалом, и получилась бомба! Вы сделали замечательное кино», — высказалась она, сопроводив пламенную речь трогательным снимком, на котором супруги нежно целуют друг друга в щеку.

Присоединились к поздравлениям и некоторые другие знаменитости. Так, Любовь Толкалина полностью подтвердила слова Боярской, а мама Тимати Симона Юнусова призналась, что не смогла оторвать от Максима глаз.