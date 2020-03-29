«Обстановка по кайфу!»: Волочкова села на шпагат у костра во время карантина

Скандальная балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram, как проводит день в самоизоляции. Ранее 44-летняя артистка призвала своих поклонников побыть дома, но у нее при этом есть возможность отдохнуть на свежем воздухе, на удобных качелях, у костра.
«Обстановка по кайфу!» — описала звезда балета свой досуг, процитировав популярную ресторанную песню.
В добавок, Анастасия сфотографировалась в таком ракурсе, что со стороны может показаться, будто она села на свой фирменный шпагат прямо на костер. Это, конечно, всего лишь обман зрения, но может быть и аллегория на то, что внутри артистки бушует пламя. Волочкова предусмотрительно отключила комментарии, дабы ее подписчики не стали предлагать более изысканных метафор.
Напомним, чуть ранее звезда в очередной раз показала «кусочек» своего жениха, которого скрывает от публики. Судя по признаниям балерины, это очень щедрый и заботливый человек, но не публичная личность. Поклонники ожидают, что хотя бы в день свадьбы узнают имя суженного звезды.