«Романтические вечера»: Волочкова похвасталась снимком с тайным возлюбленным

Анастасия Волочкова на карантине уединилась в своем особняке вовсе не одна, компанию ей составляет ее жених, которого она упорно не желает показывать публике. Артистка обещала представить своего мужчину поклонникам только на свадьбе, которая должна состояться в этом году.

Известно, что жених 44-летней Волочковой немного моложе ее, не является публичной личностью, но при этом красив, умен и заботлив. По крайней мере, именно так его описывает звезда.

В личном блоге она решила поделиться с фолловерами приятными мгновениями, которые она переживает со своим бойфрендом. Однако все, что увидели подписчики балерины, — это джинсы и носки парня. Не обошлось и без ног балерины, которая грациозно вскинула их на возлюбленного.

«Прекрасные романтические вечера по-прежнему можно проводить дома», — подписала селфи Анастасия.

Отметим, что на карантине Волочкова решила себя полностью не ограждать от общения с людьми. В ее домашнем театре проходят представления, кроме того, к ней приезжал мастер по перманентному макияжу, который обновил ей татуаж бровей. А вот продукты артистка покупает с помощью онлайн-сервисов.