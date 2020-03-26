«Давайте побудем дома»: Волочкова попросила поклонников не терять оптимизма

В условиях изоляции, которую призвал соблюдать президент страны Владимир Путин, а также ограничения мероприятий и закрытия общественных заведений известная балерина Анастасия Волочкова призвала поклонников не терять оптимизма. Танцовщица поспешила записать в своем микроблоге в социальной сети Инстаграм видеообращение, в котором решила успокоить подписчиков и напомнить, что радоваться жизни можно даже в сложное время.

«Давайте побудем дома, не будем способствовать распространению вируса в нашей стране. И просто займёмся такими делами, которые мы, может быть, отложили, а, может быть, просто проведём время с близкими и любимыми», – обратилась Волочкова.

Хотя сама Волочкова в изоляции не стала ограничивать себя общением. Она всячески стремится развлечь себя: организует домашний большой театр и ставит спектакли, играет с маленькими актрисами своего проекта в бильярд, делает татуаж, а также ходит на тв-программы.