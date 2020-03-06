Тапки, карты, няня Нина: как Божена Рынска готовится к рождению дочки

Божена Рынска планирует в день родов быть рядом с суррогатной матерью, чтобы сразу же взять дочь на руки.

С тех пор, как светская львица Божена Рынска (Малашенко) объявила о грядущем рождении дочери, которую вынашивает для нее суррогатная мать, прошло уже достаточно времени. Друзья и недруги, пристально следящие за этой историей, нетерпеливо ожидали, что появление на свет маленькой Женечки произойдет в конце февраля или начале марта, вот только Рынска до сих пор не обрадовала своих подписчиков в соцсетях радостной вестью.

Между тем, примерно месяц назад на ее странице в Facebook появлялись новости о подготовленных к появлению малышки платьях, о подаренной кем-то коляске. Божена Львовна даже заранее привела в дом помощницу – няню для ребенка. Но дальше этого дело не пошло.

Веселая вдова ходит с друзьями по ресторанам, играет в преферанс, посещает митинги, печет блины, устраивает фотосессии для вазочек и хвалится покупками в онлайн-магазинах. А где, собственно, ребенок? Чем дольше затягивается ожидание рождения Евгении Игоревны, тем больше сомнений в самом факте ее существования – а ну как главная героиня истории выдумала все, чтобы люди ее жалели, лучше скидывались на памятники и всячески поддерживали морально.

Волноваться еще рано

Давайте вспомним, на чем основаны всеобщие предположения о дате родов суррогатной матери. Поклонники строили их на заявлениях вдовы, в частности, на ее посте от 23 августа, когда она раскрыла подписчикам пол будущего ребенка. Любой современный родитель знает, что УЗИ-специалисты могут сказать, мальчик это, или девочка, не ранее, чем на 12-ой неделе. Будем считать, что 23 августа и было около 12 недель.

В этот же срок вписывается и первый намек на беременность, датированный 7 июля 2019 года. Тогда жена покончившего с собой сооснователя НТВ Игоря Малашенко встретила в ресторане в центре Москвы свою предшественницу – бывшую жену и мать троих детей Игоря Евгеньевича – Елену Пивоварову. Совладать с собой Божена, по ее собственному признанию, смогла лишь благодаря уже существующей «новой жизни».

Таким образом, предполагаемая дата родов, то есть 40 недель, у нас выпадает ровненько на 6 марта. Это сегодня! И еще неделя есть в запасе, потому как очень часто роды происходят ближе к отметке в 41 неделю.

Здравствуйте, я ваша тетя!

Готовясь к родам, Рынска успела обзавестись няней. Правда, все думали, что это будет профессиональная няня, нанятая через агентство или по рекомендации знакомых. Но будущая мать, похоже, решила на этом сэкономить…

В няне, которая теперь живет вместе с Боженой в квартире на Патриарших прудах, народ вскоре опознал ее дальнюю родственницу — жену двоюродного брата своего отца, тетю Нину. Однако подписчикам Рынска этого не рассказала, и называть тетушку стала именно «няней», да еще и имя ее трансформировала в грузинское — Нино.

Кроме того, она почему-то сделала вид, что раньше эту женщину не знала.

А тетя Нина хоть ей и дальняя, но нянчиться с Евгенией Игоревной согласилась с удовольствием. И, заодно, составлять компанию и самой вдове — хозяйничать вместе с ней на кухне, приглядывать за кошкой и выгуливать пса Люсика.

Будущий фотограф и игрок в преферанс

Что касается самой Женечки, то на нее вдова Малашенко уже строит наполеоновские планы. О том, что она планирует приучать дочь носить тапки и не нарушать ее покой криками, мы уже писали. Но она также надеется, что малышке передадутся некоторые таланты ее отца.

«Игорь гениально фотографировал. Хотела бы дочке годика в три уже подсунуть айфон или показать, как айпедом снимать, потом на фотоаппарат перевести, чтобы она росла уже, фотографируя».

Придется девочке и в карты играть — талант картежницы ей от Малашенко мог и не достаться, но Божена Львовна некоторые карточные игры уважает и считает, что для дочки такое умение лишним не будет.

«Мой дядя с пяти лет научил сыновей играть в преферанс. Буду учить Игоревну играть в преферанс тоже с пяти, и с четырех — в скраббл. Правда, еще нянюшку придется префу обучить, чтобы третий был, но полагаю, это не проблема», — писала она в Facebook.

Стоит надеяться, что уже совсем скоро жена покойного медиамагната все же явит миру радостную весть. Вряд ли кто-то верит в то, что с помощью Евгении Игоревны она сможет отсудить у первой семьи мужа часть его наследства. Но многие считают, что ребенок сможет изменить жизнь самой светской львицы в лучшую сторону, сделать ее добрее и человечнее.

Хорошим знаком в этом смысле является уже то, что Божена планирует в самый счастливый день находиться рядом с суррогатной матерью и сразу же взять дочь на руки.