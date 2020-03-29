Оставайся дома: российские телеканалы объединились в заботе о зрителях

В это трудно поверить, но эпидемия коронавируса о которой в конце прошлого года знал лишь Китай, в данный момент успешно захватывает планету и буквально каждый житель Земли в курсе об опасное эпидемиологической обстановке. Пока ученые и врачи буквально круглосуточно и не щадя свое здоровье ищут идеальное лекарство от пандемии и спасают заболевших, от всех остальных жителей России и других стран по сути требуется соблюдать лишь одно простое правило — по возможности оставаться в самоизоляции и выходить из квартиры лишь в случае крайней необходимости. Такие простые меры способны значительно снизить ущерб от эпидемии, от которой сейчас страдают практически все.

Чтобы напомнить людям о правилах поведения при коронавирусе была создана международная акция #оставайсядома (#stayathome), к участию в которой присоединились также и 17 российских федеральных телеканалов: Первый, Россия 1, Россия 24, Культура, НТВ, ТНТ, Пятница, ТВ3, Матч ТВ, Супер, ТНТ4, 2х2, СТС, Че, Домашний, СТС Kids и СТС Love.

Начиная с воскресенья, 29 марта, все указанные выше телеканалы разместили в своем эфире заставки с призывом по возможности оставаться дома и не рисковать жизнями понапрасну, даже несмотря на отличную весеннюю погоду.

Известные каждому жителю России звезды записали свои видеообращения не выходя из дома. Они перечисляют программы различных телеканалов, которые можно смотреть по телевидению, но главное, что лучше делать это не выходя из дома.

В акции приняли участие Дмитрий Борисов (Первый), Вадим Такменев (НТВ), Дмитрий Губерниев (Матч ТВ), Регина Тодоренко (Пятница), Илья Соболев (ТНТ4), Гарик Харламов (ТНТ), Птаха (ТВ3), Подозрительная сова (2х2), Мила Сивацкая (Супер), Сергей Светлаков (СТС), Пётр Рыков (Dомашний), Макс Голополосов (Че!), Лиза Арзамасова (СТС Love), Коржик, Компот и Карамелька (СТС Kids), Юрий Стоянов (Россия 1), Михаил Зеленский (Россия-Культура), Дмитрий Щугорев (Россия 24).