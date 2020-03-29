Тест отрицательный: солист группы Rammstein не болен коронавирусом

Тилль Линдеманн оказался в больнице совсем по другой причине.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн сумел порадовать и успокоить своих поклонников. Как оказалось, у звезды нет коронавируса. Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что музыкант был госпитализирован с опасным диагнозом, который вскоре подтвердили врачи. Однако на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook появилось опровержение этой информации.

Действительно, Линдеманн был доставлен в одну из больниц Берлина, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Конечно, на фоне физического состояния певца это не большая радость, ведь полностью здоровых людей на скорой в больницы не возят, но все же отсутствие у Тилля COVID-19 — это, несомненно, хорошая новость.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der… Опубликовано Rammstein Пятница, 27 марта 2020 г.

На данный момент известно, что вокалисту Rammstein стало значительно лучше и он покинул отделение интенсивной терапии. Надеемся, что Линдеманн быстро восстановится и продолжит творческую деятельность.