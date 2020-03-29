«Сейчас, увы, время истероидов»: Собчак высказалась по поводу коронавируса

Теледива Ксения Собчак выложила в своем официальном аккаунте в Instagram новый пост, который понравился далеко не всем ее подписчикам. Журналистка резко высказалась по поводу эпидемии коронавируса и заявила, что настало время «истероидов».

«Сейчас, увы, время истероидов», — с этих слов начала свой пост Ксения.

По словам Собчак, все те люди, которые всю свою жизнь боялись и тревожились по поводу того, что вот-вот случится нечто плохое, как раз сейчас получили подпитку для своих истерик. Также звезда заметила, что все однажды умрут и с точки зрения вселенной жизнь человека ничтожна. Ксения также заметила, что поспешным решением было ставить жизнь превыше свободы.

На подобный пост многие комментаторы ответили своим, не менее значимым мнением, кое-кто посоветовал Собчак не выходить из дома вместе с ее мнением в период карантина, а другие же посоветовали звезде сделать себе сразу несколько прививок от коронавируса.