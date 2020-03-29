«Ну вот, начал!»: Максим Фадеев приступил к работе над новым альбомом

Самое время отвлечься от новостей про эпидемию, продюсер Максим Фадеев объявил о начале работы над новым альбомом. Проект получил название «Ножницы 2», и цифра выбрана не случайно, ведь первый альбом с таким названием был издан еще в далеком 1997 году.

Объявление о начале создания альбома Фадеев выложил в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Привет! Ну вот, начал! Признаться, волнение есть из-за слуха. Хочу сделать как раньше, сам, без кого-либо!» — поделился грандиозными планами со своими читателями музыкант.

По словам Фадеева, карантин дал ему отличную возможность наконец-то приступить к работе над новым альбомом. Как рассказал Максим, в последние 20 лет у него буквально не было ни минуты свободного времени и раз уж сейчас оно появилось, то он потратит его с пользой. Также музыкант пообещал своим слушателям, что проект получится «от души».