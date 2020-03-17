Фадеев планирует забрать имя «Глюкоза» у Натальи Ионовой

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намеревается лишить певицу Глюкозу ее знаменитого имени.

После этого артистка сможет выступать лишь под своим настоящим именем, Наталья Ионова-Чистякова, ну или придумает другой псевдоним, сообщает издание «Актуальные новости».

Как рассказал Фадеев, это решение пришло к нему не просто из мести или злобы, дело в том, что в российском шоу-бизнесе появится абсолютно новая Глюкоза, со своим музыкальным жанром и репертуаром песен. И разумеется, сразу две Глюкозы существовать просто не могут.

Помимо этого небольшой ребрендинг ждет и группу «Серебро», Фадеев интригует сообщениями о том, что новый проект по-настоящему шокирует меломанов со всего мира.

Наталья Ионова-Чистякова в данный момент новость о возможной потере своего сценического имени никак не прокомментировала.