«Убейтесь об стену»: Гузеева матом воззвала гуляющих по улице москвичей к совести

Телеведущая на время приехала в город по своим делам и была шокирована обилием людей на улицах.

Лариса Гузеева матом воззвала к совести москвичей, разгуливающих по городу во время карантина. Недавно ведущая «Давай поженимся» проезжала по центру столицы на машине и была шокирована обилием людей. По словам актрисы, на дороге яблоку негде было упасть. Подобная беспечность соотечественников довела Гузееву до бешенства, о чем она не постеснялась заявить во всеуслышание.

«Меня разрывает! Я ехала в машине, окно боялась открыть, потому что опасно. Я могу быть опасна для всех. Все гуляют: дети, старики. Что вы делаете? Нельзя так ****! Правда, опасно! Не нравится вам жить? Так убейтесь об стену! Мне моя жизнь дорога», — выдала эмоциональный спич она.

Гузеева призналась: ей, как и многим другим, достаточно тяжело находиться дома. Она наравне с остальными вынуждена искать, чем себя развлечь, однако настолько халатно по отношению к людям, живущим рядом, она себя не ведет.

«Как-то ведь я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Включайтесь давайте уже!», — резюмировала она.

Ларису поспешили поддержать фолловеры. Они подметили, что бесстрашие соотечественников их просто пугает.

«Пока кто-то из близких не пострадает, они серьезности не поймут», «Ахтунг просто! Почему дома-то не сидится?», — написали они.

Впрочем, нашлись и те, кто задал Гузеевой вопрос: что она сама делала на улице в тот момент. Лариса поспешила внести ясность: она ехала на работу, поскольку не посещать съемки сейчас просто не может.