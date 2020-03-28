«Летай, моя девочка»: Гузеева пообещала дочери всегда быть рядом в день ее 20-летия

Лариса Гузеева душевно поздравила любимую дочь с днем рождения и пообещала ей всегда быть рядом. 28 марта Ольга Бухарова отмечает юбилей – девушке исполняется 20 лет.

Несмотря на непростой характер наследницы, телеведущая не чает в Ольге души и всегда готова заступиться за нее. Так, недавно Бухарова оказалась в центре обсуждения после того, как разгромила собственную комнату. Некоторые поклонники Гузеевой тогда осудили девушку, заявив, что Лариса недостаточно хорошо воспитала дочь. Сама же телеведущая тогда пояснила: родственницу она будет защищать, что бы та ни делала.

В день рождения Гузеева посвятила Бухаровой трогательное поздравление. Она разместила на личной странице в Instagram редкие фото счастливой Ольги и призналась ей в любви.

«Летай, моя девочка! Я рядом», — написала она.

Присоединились к теплым словам и простые наблюдатели. «Подписана на Лелю, она у вас классная! С днем рождения!», «Богатой и счастливой жизни и маме, и дочери», «Пусть будет счастлива», «Позитивная девушка», «Удачи на жизненном пути!», «Удачи Ольге во всем. Берегите ее», — написали они.