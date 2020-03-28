Против коронавируса: группа OneRepublic записала новую песню Better days

Известная американская музыкальная группа OneRepublic выпустила новую композицию под названием Better days. Примечательно, что артисты записали трек находясь на карантине. Как рассказал солист Райан Теддер в Instagram, в конце своего тура но за несколько дней до объявления эпидемии участники группы столкнулись с некоторыми носителями COVID-19.

Из-за чего им пришлось отправиться на самоизоляцию, которую они провели в студии, где и записали новый трек. Кстати, песня Better days как раз и посвящена началу эпидемии и распространению коронавируса по всему миру.

Что особо важно, артисты часть дохода от композиции перечислят в фонд MusiCares Covid-19, сообщает издание Variety. Эта организация помогает всем представителям мира музыки, которые пострадали от пандемии.

По словам журналистов, музыканты из OneRepublic также хотят , чтобы в создании клипа на новую композицию поучаствовали и их поклонники. Все желающие должны записывать и выкладывать в Сеть видеоролики, в которых нужно рассказывать о том, как коронавирус изменил их привычную жизнь.