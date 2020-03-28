«На деда похож»: Юдашкин поздравил двухлетнего внука с днем рождения

56-летний модельер Валентин Юдашкин поздравил двухлетнего внука Аркадия с днем рождения. Малыш появился на свет в семье дочери дизайнера Галины и предпринимателя Петра Максакова 28 марта в Майами.

Примечательно, что Галина сразу после рождения второго ребенка вернулась к работе и продолжила усиленно трудиться. Спустя пару месяцев семья открыла салон красоты.

Сегодня маленький Аркадий радует своими достижениями не только успешных родителей, но и знаменитого деда. Юдашкин не чает в маленьком мальчике души, в чем, не стесняясь, признается публично. В день же рождения Валентин поспешил душевно поздравить ребенка публично.

«Дорогой внучек, с днем рождения», — лаконично написал Юдашкин и приложил снимок кудрявого Аркадия.

Поспешили разделить праздник мальчика и подписчики Валентина. Они поздравили малыша с освоением новой высоты и подметили, что Аркадий удивительным образом унаследовал черты лица Юдашкина.

«На деда похож», «Ангелочек просто», «Ваша копия», «Глаза дедушкины», «С днем рождения, маленький маэстро», — высказались они.