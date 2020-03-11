Шлейфы, камни и открытые плечи: тренды на 2020 год от Валентина Юдашкина

Новые работы кутюрье представили не только профессиональные модели, но и профессиональные звезды эстрады – практически все участники праздничного концерта были одеты «от Юдашкина».
Певица Зара вышла на сцену в розово-черном костюме с огромным бантом на талии и узорами на полупрозрачных рукавах.
— Это очень специальная коллекция, – говорит народный художник России Валентин Юдашкин, — Это посвящение голландской живописи. Поэтому здесь много тонких вещей, я надеюсь, что телевидение сможет передать атмосферу.
Сам маэстро предстал перед публикой в бархатном пиджаке цвета электрик, темно-синей шелковой сорочке, изумрудных туфлях и с нежно-розовым цветком в петлице.
Сошедшие с полотен «Великих голландцев»
Вышивки, камни, цветы – модельер не пожалел средств для создания своего «живописного полотна».
Если великая Коко создала платье-футляр, то Юдашкина можно поздравить с созданием платья-броши, где атласная ткань является лишь фоном для изысканных орнаментов.
— Какой главный цвет весны? — спросили мы у маэстро.
— Цвет весны – белый! – не задумываясь, ответил Юдашкин.
Тем не менее, в дефиле белого почти не было. Преобладали карминово-красный, кардинал, бронза и золото.
Красные платья вошли и в детскую линию коллекции.
В коллекции щедро использованы изысканные сочетания сиреневого и голубого с черным, бонзы с хаки, мокко и серо-фиолетовым; изумрудного с золотым, сине-фиолетового с индиго и ультрамарином, лазурно-голубого и жемчужно-розового.
Пышные «голландские» рукава, пышная складчатая юбка, красный цвет и объемный цветочный орнамент – основной лейтмотив коллекции.
Господствующий силуэт коллекции – изысканная драпировка верха, открытые плечи и пышная юбка в пол.
Есть в коллекции и модели с короткими юбками. Тем не менее, с длинным шлейфом, как в этом платье, украшенном перьями страуса.
Валентин Юдашкин: «В этом сезоне будут актуальны и бамбуки, и винилы, и хлопок, и шерсть, и даже конопля».
Хит коллекции — юбки, состоящие сплошь из сложных складок с высокими разрезами и шлицами. Все модели выполнены из тканей «от кутюр» и щедро украшены вышивкой, аппликациями, изысканными бутонами и стразами.
— В зависимости от коллекции мы показываем ткани от кутюр ручной работы, — рассказал маэсто. — Что касается готовой одежды, в этом сезоне будут актуальны и бамбуки, и винилы, и хлопок, и шерсть, и даже конопля.
Одной из изюминок коллекции стали мягко драпирующиеся наплечные и накидки различной длины.
Иногда накидки из яркой органзы переходят в шлейф.
Надюша Пескова — звезда детской линии
Звездой показа стала юная модель Надюша Пескова — именно она открыла шоу. Впервые дочь Навки и Пескова приняла участие в дефиле Валентина Юдашкина в 2018 году, когда ей было всего три года.
Надя была не единственной маленькой моделью, но, пожалуй, единственной, чья улыбка осветила подиум. Девочка представила кремовое платье с пышной многослойной юбкой.
Некоторые модели отличились видимой простотой и строгостью. В целом же, маэстро создал безупречно женственную и по-весеннему элегантную коллекцию.
А вам понравилась новая коллекция от Валентина Юдашкина?